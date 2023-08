Pas på: Prisen på elbiler rasler ned

Brugtmarkedet har rettet sig

Det slår normalt igennem på brugtbilmarkedet, men markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen mener, at brugtbilmarkedet i nogen grad allerede har tilpasset sig den nye situation.

“I øjeblikket ligger markedet for brugte elbiler i Danmark i indeks 80 i forhold til for to år siden. I mellemtiden har indekset været oppe i 120 for godt et år siden. De seneste ændringer skyldes især prisjusteringer i kølvandet på Teslas prisnedsættelser i foråret.

Men vi kan se, at prisændringerne på brugte elbiler har været små i juli, og vi tror derfor, at markedet for nyere, brugte elbiler lige nu har sat sig, idet der er et stort udvalg, men også en stor efterspørgsel”, siger Jan Lang.

Han bekræfter dog, at overproduktionen af elbiler medfører en ophobning af nyere brugte elbiler i Tyskland, hvor man i et par år har været vant til, at disse biler kunne eksporteres til Skandinavien (inklusive Finland) endda med fortjeneste. Men især i Norge og Sverige er efterspørgslen altså mindre, hvilket gør Danmark endnu mere interessant.