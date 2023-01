Pas på med de "gode" nytårstilbud hos bilforhandlerne

Traditionen tro, inviterer de danske bilforhandlere til nytårskur. Når du scroller ned over listen af tilbud, kan man hurtigt blive forblændet af tilsyneladende store besparelser. Det kan dog være svært at gennemskue det reelle tilbud. Det skyldes at nogle “besparelser” er pakket ind specielle udstyrspakker, som ikke er tilgængelig normalt.

For eksempel skilter Skoda med, at man kan spare over 35.000 kr. på en Skoda Kamiq med et nyt udstyrsniveau, som de kalder Blackline. Blackline har ikke været tilgængelig tidligere, så det er svært at kigge på en førpris.

Derfor har Skoda valgt at annoncere en “efterpris”, som træder i kraft når nytårstilbuddet slutter, for at kunne overholde Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring. Det betyder at en Skoda Kamiq Blackline fås fra 249.995 kr. indtil den 28. februar, hvor prisen stiger til 287.500 kr.

Med sloganet “Udstyr for 35.000 kr. på husets regning” forsøger Skoda at lokke kunder i butikken. Men tilbuddet er måske ikke så flot, som Skoda gerne vil have det til at se ud. Ifølge Skoda’s danske pressechef Niels Pilgaard Hansen, er regnestykket lavet ud fra prisen på en Skoda Kamiq med Ambition-udstyr, der koster 247.995 kr.