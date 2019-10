Pas på hjortene – de er fremme nu

"Oktober er starten på sæsonen for dyrepåkørsler. Hvert år, når efteråret kommer, oplever vi en stigning i assistancer til bilister, der har påkørt et dyr. Derfor anbefaler vi, at man er ekstra opmærksom og sætter farten ned, når man kører i områder med bevoksning ud mod vejen," siger vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp, Anette Bjørn Juncher.

Årsagen til de mange påkørsler i efteråret er, at bilister og hjortevildt er ude på vejene på de samme tidspunkter. Hjorte krydser gerne vejene i skumringstimerne morgen og aften, og i efteråret falder det sammen med, at der er trafik på vejene.

Kan være svære at undgå

Keld Gyldenlev Jeppesen er distriktschef for SOS Dansk Autohjælp i Vestjylland, og han har mange års erfaring med, at efterår er lig med bilister, der kommer i karambolage med hjorte.

"Dyrene dukker pludseligt op, og det går hurtigt. Så det kan være svært at undgå medmindre man er forberedt på, at det er sæson for dyr på vejene, har sat farten ned og er i øvrigt skærper opmærksomheden," siger Keld Gyldenlev Jeppesen.

Hold øje med refleksioner fra dyreøjne

Distriktschefen anbefaler, at bilister holder øje med refleksioner fra dyrenes øjne i vejkanten og er bevidste om, at hvis man har set en hjort, kommer der sandsynligvis flere.

Som oftest ender sammenstødet på bilistens side kun med materielle skader. Men det kan være farligt at forsøge at undvige en hjort på vej over vejen:

"Jeg ville selv bremse og holde godt fast i rattet for at gøre påkørslen så blød som muligt. Hvis man forsøger at undvige, risikerer man at miste herredømmet over bilen," siger Keld Gyldenlev Jeppesen.

Dyrenes Beskyttelse forventer, at der de kommende tre måneder vil være omkring 4.000 påkørsler af hjorte. Hvis du har påkørt en hjort, og dyret er såret, skal du ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på tlf. 1812.