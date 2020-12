Pas på! En rude med stenslag er skrøbelig i frostvejr

Stenslag kan repareres

"Alle stenslag op til størrelsen på en tokrone kan repareres. Men er stenslaget større end det, bliver vi nødt til at skifte hele ruden. Det gælder også, hvis stenslaget er mindre end fem centimeter fra kanten af ruden. Man kan derfor spare en del, hvis man får repareret stenslaget med det samme, så det ikke udvikler sig i det kolde vejr," siger Carina Bukkehave, der er direktør hos Carglass.

FDM pointerer, at det er billigere at forsøge at begrænse skaden end at skulle skifte hele ruden. Især når vi taler om ruder til biler med udstyr som nødbremse, varme, regnsensor eller head-up display.

Også det gamle tip om at hælde varmt vand på forruden for at fjerne is kan give problemer, lyder det.