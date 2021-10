Pas på: Derfor kan din gulpladebil blive DYRERE end den på hvide plader

En elvarebil er en varebil som alle andre, hvorfor den pålægges den samme strafafgift for privat benyttelse, som benzin- og diesel-varebiler gør. Det gør afskrivningen på elvarebiler høj, fordi de er usælgelige som brugte til private.

Registreringsafgiften på varebiler er lavere end på personbiler. Tidligere var det en genvej til en dyrere bil for private, som ikke havde brug for mere end to sæder. Men den genvej ville staten sætte en stopper for, så i 2007 indførte man en særlig strafafgift for privat anvendelse af varebiler på 6.250 kr. om året for varebiler op til tre tons, og 18.560 kr. om året for varebiler over tre tons.

Der er ingen registreringsafgift på elbiler op til ca. 480.000 kr. i 2022, uanset om det er en person- eller varebil, men strafafgiften på varebiler gælder stadig.

Det nye kinesiske bilmærker, Aiways, er blandt dem, der tilbyder sin U5 som varebil på gule plader.

Fra 248.500 kr. uden moms

Airways U5 starter ved 324.990 kr. så der er i forvejen næsten ingen afgift på bilen. Man kan dog købe Aiways U5 e-Van uden moms, hvilket gør van-udgaven attraktiv for firmaer, som får den for 248.500 kr., og da firmaer ikke betaler strafafgiften, kan det give mening.

Men firmaer skal tænke sig godt om, inden de vælger e-Van, for når firmaet skal skille sig af med bilen igen, bliver det svært at sælge den til private, medmindre man kan sætte sæder i bilen igen, om omregistrere den til personbil. Ellers får den private køber en bil med kun to sæder til 6.250 kr. ekstra om året.

Aiways U5 er i øvrigt netop blev godkendt med anhængertræk. Den må trække 1.500 kg med bremser og 750 kg uden – uanset om den registreres som van eller personbil.