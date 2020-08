Derfor var selveste Mr. Pagani i Danmark

Hjulbolte til prisen for en Porsche 911

Slipper du igennem hertil, får du også en bil, hvor alene et sæt bolte koster mere end en Porsche 911 uden afgifter. Stereoanlægget får angiveligt et B&O-anlæg i en Audi til at lyde som en DAB-radio fra Aldi, og det tager 24 timer alene at producere Pagani's logo på bilen. Logoet fræses ud af ét stykke aluminium.

Og hvis det ikke er specielt nok, står Pagani gerne for udvikling af specialmodeller, som designes helt specifikt til én kunde efter dennes ønsker.

Blandt de berømte af slagsen er en Pagani Zonda HH fra 2012, købt og specificeret af den danske Le Mans racerkører og it-iværksætter David Heinemeier Hansson, heraf navnet.