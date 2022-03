OVERSIGT: Sådan bliver bilmærkerne ramt af krigen i Ukraine

Nissan: Har stoppet eksport til Rusland og forventer stop i produktionen pga. mangel på reservedele.

Porsche: Har stoppet produktionen på deres fabrik i Leipzig, men fortsætter på fabrikken i Zuffenhausen.

Renault: Ejer den russiske producent Avtovaz, der har haft stoppet produktionen på en fabrik i Togliatti pga. mangel på reservedele. Renault har også haft lukket en fabrik i Moskva. Rusland er Renaults næststørste marked og krigen har medført, at Renault har mistet en fjerdedel af sin værdi på aktiemarkedet.

Skoda: Vil reducere bilproduktionen på grund af reservedelsmangel. Det betyder færre leverancer af elbilen Enyaq. Skoda får mange leverancer fra producenter i det vestlige Ukraine.

Stellantis: Afventer de politiske udmeldinger og om sanktionerne bliver skrappere. Stellantis har en fabrik med Mitsubishi i den russiske by Kaluga, som vil fortsætte indtil videre.

Volkswagen: Har haft lukket to tyske fabrikker, der producerer elbiler for VW, Audi og Cupra. Volkswagen har også stoppet eksport til Rusland.

Volvo: Har stoppet billeveringer til Rusland.

Toyota: Blev ramt af cyberangreb, der betød, at 13.000 færre biler blev produceret. Toyota har ikke givet Rusland skylden for angrebet, men det skete kort efter, at Japan annoncerede, at de ville bakke op om sanktioner mod Rusland.