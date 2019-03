Overlæge: Helt simple ting er ofte årsag til trafikulykker

Hvor gode er vi i Danmark til at udnytte ny teknologi til at sænke antallet af trafikulykker?

"Vi er nok rimelig gode, da mange af de nye teknologier automatisk kommer som standardudstyr i biler. Omvendt er udfordringen, at den danske bilpark ikke er alt for ny på grund af de høje afgifter på biler."

Ny teknologi vil øge sikkerheden

Er der nogen lavthængende frugter i trafikken, som bør plukkes?

"Jeg tror desværre, at selv de lavest hængende frugter oftest er svære at få fat på. Igennem mit arbejde med HVU (Havarikommissionen for VejtrafikUlykker) ender vi ofte med, at der er helt simple ting, som manglende opmærksomhed på vejen, der er årsag til ulykkerne. Disse simple ting er svære at påvirke. Små hastighedsoverskridelser er ofte medvirkende til, at ulykkerne sker, eller at skaderne bliver alvorlige. Det er svært at undgå små overskridelser, og mere kontrol med flere bøder er ikke populært. Det er imidlertid en af de faktorer, der kan påvirkes med ny teknologi, hvor bilen selv overholder den gældende hastighedsgrænse."