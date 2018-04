Over 150 politifolk har ransaget Porsche's hovedkvarter

I dag, onsdag d. 18. april, har myndighederne udført en razzia hos Porsche. Razziaen kommer efter beskyldninger om, at Porsche angiveligt også skulle have manipuleret udstødningsemissioner fra deres dieselbiler.

Myndighederne har ifølge det tyske medie Süddenutsche Zeitung blikket rettet mod tre ledende medarbejdere fra Porsche heriblandt et bestyrelsesmedlem. Anklagerne går på svindel og falsk markedsføring.

Ransagningen er både fundet sted i Stuttgart og München, hvor omkring 160 politifolk gennemsøgte i alt ti lokationer.

Dermed kunne noget tyde på, at der stadig gemmer sig skeletter i skabet hos den tyske bilgigant, VW koncernen.

Da dieselskandalen første gang rullede, var det med Volkswagen i fokus, men den store koncern, som ejer alt lige fra Porsche, Audi, Skoda, Seat, Lamborghini og Bugatti, deler teknologi på kryds og tværs.

Tilbage i 2016 fik det Porsche til at tilbagekalde et stort parti Porsche-modeller med 3-liters V6-dieselmotor, da man mistænkte, at emissionsudledningen var for høj. Tilbagekaldelsen skete frivilligt, så Porsche kunne rette op på den tvivlsomme software, man havde mistænkt – i alt 21.300 biler var berørt.

Porsche har meddelt, at efterforskerne har set og sikret sig dokumenter, og at producenten vil samarbejde med myndighederne om at komme til bunds i sagen.