Ordrerne begynder at løbe ind til Mercedes og Volvo: Nu kommer de batteridrevne lastbiler

Den fuldelektriske eActros fås med tre eller fire batteripakker hver med en nettokapacitet på omkring 97 kWh. Med den store batteripakke har eAtros en rækkevidde på op til 400 kilometer på en fuld opladning.

Hjertet i den elektriske lastbil er drivlinen, som udgøres af en bagaksel med to integrerede elmotorer og en gearkasse med to trin. De to motorer leverer en kontinuerlig ydelse på 330 kW (449 hk) og kortvarigt 400 kW (544 hk).

Drivlinen opsamler desuden energi ved nedbremsninger, så der også tilføres strøm til batteriet under kørslen. Det er muligt at lade med en effekt på op til 160 kW, og dermed kan batteripakken i eActros 300 lades fra 20 til 80 procent på lidt over en time.

Europæisk ladenetværk til den tunge transport

Opladningsmulighederne er en af de vigtigste brikker i elektrificeringen af den tunge transport, og Mercedes-Benz Trucks er med i et samarbejde med TRATON GROUP og Volvo Group. De tre lastbilproducenter har skabt en joint venture, som står bag en ambitiøs plan om et omfattende netværk af offentlige hurtigladere designet til lastbiler og busser.

Netværket skal dække hele Europa, og med aftalen forpligter parterne sig til at investere massivt i udrulningen af ladeinfrastruktur til den voksende gruppe af kunder inden for tung, elektrificeret transport. Det fælles mål er komplet klimaneutral transport i Europa inden 2050.

Samarbejdet starter op i 2022, og allerede fra første færd investeres 500 mio. euro – omkring 3,7 mia. kroner – hvilket gør projektet til den suverænt største investering i hurtigopladning i Europa til dato. Planen er at etablere og drive minimum 1.700 ladestationer ved eller i nærheden af motorveje og logistiske knudepunkter inden for de første fem år af projektet.