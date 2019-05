Oplev elbilen Audi e-Tron til Supercar Sunday

Årets første Supercar Sunday på AJ Tanken

Søndag afholder Bil Magasinet årets første Supercar Sunday på Sjællandsk jord. Som altid foregår det hos Olivers Garage i Skovshoved, der hører til i den gamle tankstation tegnet af Arne Jacobsen, og det er fra kl. 10-12.

Supercar Sunday er et sparke-dæk-træf af den uformelle slags, og du er velkommen til at tage din egen spændende bil med. Hvis du gør, kvitterer vi med en kop gratis kaffe. Du er dog også velkommen til at møde op uden bil, hvis du hellere vil savle lidt over de andres.