Oplev den nye Porsche 992 i morgen på Jyllandsringen

Kom til træf på søndag med Bil Magasinet

Bil Magasinet er i sommerhumør, og derfor gør vi klar til vores første årlige træf kaldet Supercar Sunday. Som altid er arrangementet et uformelt sparke-dæk-træf, hvor man møder op med sin sjove eller specielle bil. Du kan også bare dukke op i din dagligvogn og så glo lidt på de andres køretøjer. Det er gratis, og der er garanti for en god bilsnak. Og hvis du medbringer en "Supercar", kvitterer vi med en kop kaffe.

Tilmeld dig arrangementet lige hér!

Første arrangement løber af stablen nu på søndag d. 28. maj på Jyllandsringen (Skellerupvej 38, 8600 Silkeborg), og det afholdes i samarbejde med bilforhandleren Lysdahl Simonsen i Silkeborg.

Vi forventer godt vejr og masser af godt humør, og så har vi selvfølgelig også gjort et stykke arbejde for at medbringe nogle spændende køretøjer.

Du kommer bl.a. til at kunne opleve disse biler helt tæt på:

– Porsche 992 (Jep, den er netop landet i DK)

– Den helt nye BMW Z4

– Ferrari 488 Pista Spider (savlegaranti...)

– Porsche 918 Spyder (Den hellige gral, hvis du er til vilde Porsche'r!)

– McLaren 650S (Vær kritisk, kør britisk – hø, hø, far-joke-alarm...)

Og mange, mange flere superbiler.

Vi mødes på p-pladsen ved Jyllandsringen på søndag, og arrangementet er fra kl. 11-13.