Opel Insignia lanceres med "ny" turbomotor

Opel Insignia er populær i firmabilssegmentet, og det er ikke uden grund. Den tilbyder meget plads og komfort til fornuftige priser, og er et oplagt alternativ til en Ford Mondeo eller VW Passat. Opel Insignia har før i tiden kun kunne fås med enten 1,5-liters turbobenzinmotor med 165 hk eller en 2-liters turbomotor med 260 hk.

Nu har Opel valgt at introducere en gammel kending i form af deres 1,6-liters turbobenzinmotor, som vi kender fra blandet andet Astra, Zafira og Cascada. Motoren yder 200 hk, og placerer sig derved midt mellem de øvrige benzinmotorer. Motoren bliver lanceret i alle tre karrosserivarianter. Den nye motor til Insignia findes med både en 6-trins manuel og en 6-trins automatgearkasse.

Topfart på 235 km/t

Ydelsen på de 200 hk topper ved 5500 omdrejninger og momentet på 300 Nm er til rådighed mellem 1650 – 4500 omdrejninger. Topfarten er 235 km/t og accelerationen med manuelt gear kan klares på 7,7 sekunder. Brændstofforbruget ved blandet kørsel er 16,1 km/l svarende til 141 gram CO2 pr. km. Motoren er tilpasset de nyeste euro 6d-TEMP og RDE emissionskrav, der betyder at den har partikelfilter for at minimere skadelige partikler fra udstødningsgassen. Priserne begynder ved 360.000 kr. for Dynamic versionen med manuel gearkasse.