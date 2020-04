Østjyde taget med 217 km/t på landevej, og det er IKKE en aprilsnar!

Fredag den 20. marts blev en bilist målt til at køre 217 km/t på Rømøvej ved Skærbæk i Sønderjylland, hvor man må køre 80 km/t. En ATK-vogn holdt der, fordi strækningen er en af politikredsens fokusstrækninger på hastighedsmålinger.

Det viste sig, at det ikke var ejeren af bilen, der havde kørt, men politiet fandt alligevel frem til føreren. Han bor i Sydøstjyllands Politikreds, som nu har aflagt ham et besøg og administrativt inddraget hans kørekort. Han kan se frem til mindst seks måneders ubetinget frakendelse.

Lederen af Færdselsafdelingen, vicepolitiinspektør Knud Reinholdt, skriver, at Syd- og Sønderjyllands Politi i to år praktiseret enten at inddrage førerretten straks eller hurtigst muligt efter en måling.

Det sker alt efter om målingen er foregået på laser eller videovogn, eller om den er sket i en ATK-vogn. Inddragelse af kørekortet sker ved 100 procent overskridelse, hvor hastigheden er højere end 100 km/t, eller på motorvej med mere end 200 km/t.

Politi: Der bliver generelt kørt for stærkt

Syd- og Sønderjyllands Politi har haft omkring ti sager, hvor de på den måde har kunnet inddrage kørekortet med det samme.

Ifølge politiet bliver der generelt af nogen kørt alt for hurtigt. 25.-27. marts har de kørende patruljer noteret 13 hastigheder med påstand om betinget frakendelse. Den højeste målte hastighed var 181 km/t på motorvej.