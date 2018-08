Øhhh, hvorfor kører Tom Cruise i en slidt BMW 5-serie fra 1986?

Missionen er... umulig!

USA's svar på James Bond hedder i stedet Ethan Hunt, og opgaven er som altid ret simpel: Mission Impossible! Og nu er den seneste og sjette film i rækken klar, og den har tilnavnet Fallout. Ethan Hunt spilles igen af Tom Cruise, og en fast bestanddel af filmene er fede jagter på både to og fire hjul. BMW er storsponsor af køretøjer til filmene, og derfor er der linet en perlerække af BMW's modeller op, som vi tager et kig på. Og du kan trygt læse videre, for vi kommer ikke med nogen spoilers fra filmen eftersom vi ikke selv har set den endnu.

Den første er en klassisk BMW 5-serie af E28-generationen. Det er en model vi på redaktionen har et særligt svagt punkt for (eller egentlig er det kun Anders Richter, der har et svagt punkt for den, men alligevel...). Der er grænser for, for vild en biljagt, man kan lave i en E28, da motoren maksimalt set kan yde 218 hk i en 535i. Der fandtes også en 286-hestes M5, men det er tydeligt på billedet, at der ikke er tale om sådan én. Det eneste, vi håber, er, at E28 ikke må lade livet. For det er da en cool brugsklassiker.