Nyt glastag til Bugatti Chiron med 1.500 hk

Kunne du tænke dig en supersportsvogn med en W16-motor på otte liter med fire turboer monteret til at kyle 1.500 hk ud til alle fire hjul? Ja, det kunne du sikkert, men måske du bliver ræd ved tanken om at sidde indelukket i en intim kabine.



Bare rolig, franske Bugatti, der er ejet af VW Group, har endelig modellen til dig – Bugatti Chiron Sky View med glastag. Ikke nok med at lukke dejligt og naturligt lys ind i kabinen, kan man også kigge ud af rudepanelerne i taget, og måske kaste et blik på himlen ovenover – deraf navnet, Sky View.