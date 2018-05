Nyt dansk koncept: Lån en spritny Mercedes A-klasse kvit og frit

Den 4. maj slår Mercedes-Benz dørene op til en anderledes oplevelse. Bag de i øjeblikket folierede vinduer på hjørnet af Købmagergade og Klareboderne i Indre København åbner det tyske mærke således op for City Escapes.

”City Escapes er et nytænkt oplevelsesrum, der inspirerer og giver mulighed for ture ud af byen. Nysgerrige, der kommer forbi, får med konceptet en anderledes tilgang til at opleve natur, kultur og bevægelsesfrihed. København er den første by, hvor vi afprøver City Escapes-konceptet, og er valgt, fordi vi ser den som en af de mest kreative og trendsættende byer i verden,” siger David Engstrøm, Head of PR & Communications hos Mercedes-Benz Danmark.

For Mercedes var det helt naturligt at vælge den nye A-Klasse til projektet.

”A-Klassen er den ideelle by-bil, og netop derfor er det helt oplagt, at det er denne model, som indgår i City Escapes-konceptet. Vi vil give danskerne mulighed for at opleve den frihed, som kun en bil kan give,” fortæller David Engstrøm.