Nyt brintanlæg indviet i Hobro

Brint eller el?

Spørgsmålet om fremtidens brændstof er big business. I øjeblikket er elbilen nogle år forud, men brintbilen presser sig på. Den har renheden og stilfærdigheden fra elbilen og – hvis nettet af brinttankstationer bliver bredt ud – friheden fra benzinbilen.

Et af Europas største anlæg til produktion af brint med et budget på 15 millioner euro er netop indviet i Hobro.

Danmark som foregangsland

Ifølge den nye energiaftale, der bredt er indgået af Folketinget, stiler Danmark mod at dække danskernes elforbrug 100 pct. gennem vedvarende energi i 2030. Danmark er allerede foregangsland, hvor mere end 40 pct. af strømmen kommer fra vindmøller. Det gør Danmark til et oplagt sted at demonstrere Power-to-Hydrogen konceptet.

Kort fortalt kan anlægget producere brint gennem elektrolyse af vand, så det derved bliver muligt at lagre vindmøllestrøm. Anlægget bliver et af Europas største til produktion af brint og skal i fremtiden udelukkende være baseret på vedvarende energi.

Det nye anlæg skal blandt andet levere strøm til fem af de ti brinttankstationer vi har i Danmark, der i dag hovedsageligt bliver brugt til tankning af offentligt indregistrerede køretøjer.