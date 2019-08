Nyt bilmærke vil sælge eldrevet SUV i Danmark

Det kinesiske bilmærke Aiways blev stiftet af to erfarne kinesiske bilfolk i februar 2017. De så det som en fordel at grundlægge et nyt bilmærke, for så behøver man ikke tage hensyn til, hvad folk plejer at sige og gøre: Det er bare at starte helt forfra.

President Samuel Fu og CEO Gary Gu begyndte med at hyre nogle af branchens mest erfarne folk, heriblandt chefen for Audi Sport, Dr. Rupert Gumpert, der har arbejdet med biler i mere end 40 år.

14.000 km rejse i eldrevet prototype

På rekordtid har de bygget et udviklingscenter i Shanghai, en fabrik i det sydlige Kina på ialt 920 hektar med en stor grad af automatiseret produktion og en kapacitet på op til 300.000 biler om året. De har også bygget deres egen batterifabrik, hvor den primære produktion foretages af robotter.

Mr. Fu og Gu er ikke kendt for at sidde på deres hænder, så de er klar til at lancere deres første model i april 2020.

Den kom forbi et 30 grader varmt København i dag som et led i verdens længste test af en prototype, nemlig de godt 14.000 km fra Xian i Kina over Kazakstan, Rusland, Finland, Norge, Sverige, Danmark, Holland, Frankrig og Schweiz. Turen slutter foran IAA-udstillingen i Frankfurt i september.