Nyt "benzinkort" redder dig ved ladestanderen

Skal komme kringlet system til livs

En af de største årsager til, at elbilen fortsat møder modstand er, at det er for bøvlet med ladestanderne. Indtil nu har man nemlig skulle bøvle rundt med adskillige apps eller brikker til hver eneste ladeoperatør. Det vil firmaet DCC Energi, der blandt andet står bag de danske Shell tankstationer, nu lave om på. De har derfor lanceret et såkaldt mobilitetskort, som skal fungere som de klassiske benzinkort - blot også til ladestandere.

Mobilitetskortet indføres i samarbejde med næsten alle de største ladeoperatører herhjemme og vil fungere til samtlige ladestandere fra E.ON, Clever, Shells lynladere samt øvrige tankstationer i Danmark med ladestandere. Alt i alt vil kortet kunne benyttes ved omkring 90 procent af samtlige danske ladestandere.

Logikken bag er, at det skal være lige så let at eje elbil, som det er at eje benzin- og dieselbiler. I den forbindelse har den begrænsede tilgængelighed ved ladestandere været en af de store hager ved elbilens popularitet.