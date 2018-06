Nye tal: Store forhandlere tjener flere penge

De største bilforhandlere øger indtjeningen pr. ansat markant og henter ind på deres mindre konkurrenter, der ellers normalt er bedst til at tjene penge. Det viser Autoanalysen 2018, som Deloitte har udarbejdet sammen med Bilbranchen i DI.

Analysen viser en fremgang på 10,3 pct. i indtjeningen i 2016 hos de største forhandlere (over 50 ansatte) til 64.900 kr. pr. ansat.

De mellemstore (11-25 ansatte) og store (26-50 ansatte) forhandlere leverer henholdsvis et fald på 2,1 pct. til 95.300 kr. pr. ansat og en svag stigning på 0,7 pct. % til 88.400 kr. pr. ansat.

Samtidig er den foreløbige tendens for 2017 – hvor halvdelen af forhandlerne på nuværende tidspunkt har indleveret regnskab – at de største oplever yderligere fremgang.

Høster stordriftsfordele

”Det, vi kan se, er, at de største forhandlere nu høster fordelene af deres størrelse i en højkonjunktur, hvor de har kapaciteten til at presse flere biler gennem systemet, og hvor deres omkostninger vejer mindre. Vi ser også, at sammenlægningerne og de langsigtede investeringer i nye forretningsmodeller og koncepter begynder at give afkast”, siger Lars B. Nielsen, partner i Deloitte og ekspert i bilbranchen.