Nye tal: Privatleasing er IKKE blevet dyrere

Mazda CX-3 og Opel Adam er faldet i pris. Over 36 måneder er Mazda CX-3 samlet set blevet beskedne 369 kr. billigere, mens en Opel Adam i dag kan privatleases med en pæn, samlet besparelse på hele 4.700 kr. over de 36 måneder.

Prisanalysen viser også, at familiebilen Opel Zafira Tourer, Opel Astra og Toyota Yaris koster det samme som før afgiftsændringerne.

Fem biler er blevet lidt dyrere

Set over den fulde leasingperiode på 36 måneder er højdespringerne Toyota C-HR og Kia Picanto, som er steget hhv. 14.156 kr. og 14.400 kr. sammenlignet med prisen før oktober 2017.

"Uanset hvad viser vores analyse, at det ikke bør være priserne, som skræmmer forbrugerne fra at lease bilen. Det er naturligvis vigtigt at se på helheden og undersøge markedet godt, inden man skriver under på kontrakten. Men faktum er, at den frygtede store forhøjelse af priserne, der ville gøre leasing mindre attraktivt, er udeblevet," siger Morten Grønhøj fra Findleasing.nu.