Nye tal: Private ejere af plugin-hybrider lader deres biler 16-17 gange om måneden

Danske ejere af plugin-hybrider oplader i stort omfang batterierne i deres biler. Det viser nye data fra landets største bilkoncern og -importør, Semler Gruppen, som har analyseret data fra ca. 900 danske plugin-hybridbiler. De viser, at ejerne generelt benytter sig af muligheden for at køre på el.

Der er tale om anonymiserede data fra Semler Connected Cars der viser, at langt de fleste opladningshybrider som VW Golf GTE og Audi A6 plugin-hybrid lades op henover natten, sandsynligvis fordi brugerne har en hjemmelader.

Derudover viser data, at potentialet for kørsel på el er endnu større: Det skyldes, at mere end 90 pct. af alle køreture har en distance, som plugin-hybriderne kan køre på el alene.

Brugere af plugin-hybrider vil gerne lade

Undersøgelsen viser også, at langt de fleste brugere af en plugin-hybrid gerne vil oplade deres bil, når de har adgang til det.

“Vores data viser, at langt de fleste af vores kunder med en plugin-hybridbil oplader deres biler og udnytter muligheden for at køre på el i deres daglige kørsel. Jeg er glad for, at vores data viser, at elbatterierne i stor grad benyttes, med tanke på den verserende debat om klimapåvirkningen fra plugin-hybridbiler,” siger Lars Kornelius, adm. direktør i Skandinavisk Motor Co.