I september 2021 steg prisindekset for brugte biler med 2,8 procentpoint, hvilket er den største stigning i priserne på én måned nogensinde.

Alle drivliner stiger i pris, men hvor priserne på brugte elbiler og plugin-hybrider i årets første otte måneder er faldet, så stiger de nu igen. Årsagen er en høj omsætning af især nyere elbiler, mens udbuddet kun vokser marginalt.

Det samme ses for plugin-hybriderne, og det skyldes, at der bliver handlet ind inden afgifterne ændrer sig ved nytår. Samtidig forlyder det fra markedet for nye biler, at der fortsat er leveringsudfordringer i et bredt perspektiv for de elektriske biler.

Audi Danmark melder for eksempel om aktuelt 6-8 måneders leveringstid, hvis man bestiller en ny Q4 e-tron i dag.

Højere omsætning, men færre biler

Markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen noterer, at omsætningen af brugte biler for årets første ni måneder fortsat ligger over 2020. Indtil videre er der foretaget to procent flere transaktioner og handler end i samme periode sidste år.

Det på trods af, at udbuddet er godt 30 procent mindre i gennemsnit. Der er samtidig ingen tegn på, at efterspørgslen aftager.

Sidste år var det drevet af efterspørgsel efter brugte biler, fordi forbrugerne ikke ville køre i offentlige transportmidler. I år er efterspørgslen drevet af leveringsudfordringer for de nye biler.

"Det er i sandhed et ekstraordinært bilmarked, vi kigger ind i," siger Jan Lang.