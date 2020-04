Nye tal: Laveste indregistrerede antal biler i 7 år

De Danske Bilimportørers statistik over salg af nye biler i marts viser, at den første halvdel af måneden var tæt på det normale niveau – og at det så gik lidt nedad.

Årsagen til, at krisen endnu ikke kan aflæses i statistikken er, at de aktuelle tal for marts 2020 er de faktiske leveringer af biler. Nogle kunder får bilen få dage efter bestilling, mens andre biler har længere leveringstid.

Der er i marts 2020 kommet 15.184 nye personbiler ud på vejene, hvilket er 1,2 procent færre end i måneden forud (februar 15.005 biler).

Salgsnedgang slår først igennem i april

Helt grundlæggende ”mangler” der det antal biler som typisk handles og leveres i den samme måned.

Bilimportørerne skriver, at man ikke kan sammenligne med marts 2019, der var rekordhøjt grundet forventninger om afgiftsstigninger pr. 1. april 2019 (som dog ikke blev en realitet).