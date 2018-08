Nye tal: Kommunerne bruger p-bøder som pengemaskine

De kommunale parkeringsindtægter stiger fortsat. Alene i 2017 fik landets kommuner 925 millioner kroner ind fra betalingsparkering og parkeringskontrol, hvilket er 120 millioner kroner mere end i 2016. Det selvom kun 22 af de 98 kommuner har betalingsparkering, og 47 har parkeringskontrol. Det viser tal, som FDM har indsamlet fra kommunerne.

Landets fire største byer har de største indtægter. Alene København fik sidste år samlet 621 millioner kroner ind fra parkering. Heraf stammer de 462 millioner fra betalingsparkeringen, mens 159 millioner kommer fra kommunens egen parkeringskontrol.

P-bøder nærmer sig 1 mia. kr. om året

”Vi anerkender, at der i visse kommuner kan være behov for at regulere trafikken med betalingsparkering. Men med en samlet parkeringsindtægt, der bare vokser og nu nærmer sig en milliard kroner, bør kommunerne alligevel spørge sig selv, om det ikke er tid til at se på priserne og måske sætte taksterne ned, fordi det er for dyrt. Det ligner overregulering,” siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange, og tilføjer:

”Særligt når man tager i betragtning, at under 30 procent går til parkeringskontrol, drift og vedligeholdelse af p-pladser. I stedet går langt hovedparten af indtægterne til andre ting ude i kommunerne. Det gør det svært ikke at få en mistanke om, at de bevidst opretholder et højt indtægtsniveau i strid med reglerne. Kommunerne må nemlig ikke have betalingsparkering med det formål at fylde kommunekassen.”