Nye tal: Elbilsalget går amok i Norge

Er der ulemper ved grøn omstilling?

Prisen for et markant renere miljø med mindre støj og emissioner er en statslig indtægt fra biler i frit fald.

For ti år siden indbragte registreringsafgifter alene over 25 mia. norske kroner til staten om året. I 2018 var indtægten faldet til under 10 mia. kr., og fortsætter udviklingen, vil indtægten være nul i 2025.

Bilbransjeforbundet vurderer, at der er akut brug for opstilling af minimum 8.000 yderligere offentlige ladestandere i Norge.

Tesla-ejere i etagebyggerier har i afmagt forsøgt at lade deres biler ved at hænge forlængerledninger ud af vinduerne, hvilket udgør en brandfare, og ikke er tilladt, og i påsken opstod der en ladekø på mere end 150 Teslaer på vej ud af Oslo.



Ingen tog elbiler alvorligt for 20 år siden



"Ingen havde fantasi til at forestille sig omfanget af den grønne bølge, så der var ingen plan. Der var ingen strategi, andet end at vi ville have biler, der ikke forurenede," fortæller Morten Stig Nilsen fra Norsk Bilbransjeforbund. "I dag er de grønne biler ikke en bølge, men en tsunami, som ingen politiker tør stoppe eller bare foreslå at bremse en lille smule. Skal jeg give et råd til danske politikere, så er det, at de skal lægge en plan for den grønne omstilling i Danmark. For når først den kommer i gang, vil det være umuligt at stoppe den," siger han.



Den grønne omstilling af det norske bilmarked blev vedtaget i Landstinget på et tidspunkt, hvor ingen tog elbilerne alvorligt. De eneste elbiler på markedet var den norske Think og den danske Kewet, men massive problemer med luftforurening i større norske byer, der typisk ligger for foden af en fjord, gjorde det nødvendigt at gøre noget.