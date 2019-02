Nye tal: Elbilen er en anelse billigere i drift pr. km

Ser man på de øvrige biler i FDMs bilbudget, bliver det hverken dyrere eller billigere at være bilejer i 2019. Til gengæld kan bilkøberne glæde sig over, at de får mere bil for pengene.

Nybilskøbere får mere bil for pengene

Det er de senere års tre afgiftsnedsættelser, der betyder, at hvor man tidligere skulle betale 300.000 kroner for en veludstyret mellemklassebil, kan man nu nøjes med at betale 220.000 kroner.

”Det kan være en god øvelse at se på, hvad det faktisk koster at holde bil. Bilbudgettet er nemlig meget mere end bare bilens pris og udgifter til brændstof. Det er blandt andet også ejerafgift, værditab og forsikring. De første to poster kan man ikke ændre på, men giver man sin bilforsikring et årligt tjek, er det ofte muligt at gøre det billigere at være kørende,” siger Søren W. Rasmussen.