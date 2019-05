Nye tal: Der er gang i markedet for åbne brugte biler

Åben bil til 50.000-150.000 kr.

Er du på udkig efter en åbne bil, er tidspunktet helt rigtigt lige nu. Og selvom det for mange kan virke som en luksusgode på lige fod med et sommerhus eller motorcykel, så behøver man ikke at hive den tunge tegnebog frem for at udleve drømmen.

Man kan få en ganske fin åben bil for mellem 50.000-150.000 kr., typisk en ældre model fra 00’erne med 100.000-150.000 km. på Bilbasen er der for eksempel en Mazda MX-5 fra 2007, der er den mest populære i dette prisleje, til lidt over 100.000 kr.

Åben bil til 150.000-300.000 kr.

For 150.000-300.000 kr. kan man få modeller som en Mercedes-Benz SLK-klasse, BMW 3-serie eller Mini Cooper, der er de mest populære cabrioleter. Typisk er disse modeller fra starten af 2010 og har kørt mellem 25.000-100.000 km.

Åben bil fra 300.000 kr. og op

Går man derimod og drømmer om de mest eksklusive sommerbiler, så skal man have et budget på 300.000 og op efter. Her kan man eksempelvis få en Audi A5 fra 2014- eller -15 med 75.000-100.000 km til 400.000 kr. Prisen vil her være langt under halvdelen af nyprisen.