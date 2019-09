Nye tal: Der bliver generelt kørt for stærkt på de danske veje

Når man sender sit barn afsted til skole på gåben eller cykel, bør det kunne ske, uden at man skal være bekymret. Men det ser ikke ud til at være tilfældet for en stor del af danskerne.

I en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik i august, siger 86 pct., at de meget ofte, ofte eller nogle gange oplever, at der bliver kørt for stærkt på vejene i deres lokalområde. 9 pct. svarer at de oplever det sjældent, og kun to procent, at de aldrig oplever det.

Bekymring for børn i trafikken

Blandt dem, der oplever, at der bliver kørt for stærkt, siger 57 pct., at det skaber bekymring for egne eller andres børn i området.

"Når man sidder bag rattet, kan det være svært at forstå, at selv en lille fartoverskridelse har stor betydning og påvirker andre. Derfor er der mange bilister, som kommer til at køre lidt for stærkt. De oplever ikke farten som et problem, som man gør, hvis man går, cykler eller færdes med børn på vejen," siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.