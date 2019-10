Nye tal: Benzin- og dieselbiler bør slides op, inden de skrottes

For et år siden stod daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen på Folketingets talerstol og fortalte, at han gerne så en million elbiler på vejene i 2030. Hvis det skal være noget som helst andet end greenwashing (at man foretager symbolske tilkendegivelser i klimaets navn for at blive mere populær, red.) , skal der en hulens masse elbiler på vejene nu.

Det går ikke for godt med det, for som vi skrev i sidste uge, har den socialdemokratiske regering ikke løftet en finger for at forhindre bilafgifterne på elbiler i at stige fra nytår.

Elbiler stiger i pris på trods af regeringens klimamål

Elbiler er mere klimavenlige end fossildrevne biler uanset hvor strømmen eller materialerne til batteriet kommer fra – de udnytter ganske enkelt energien i drivlinen bedre og har ingen lokale emissioner. Derfor skulle man tro, at det handler om at gå over til elbiler så hurtigt som muligt, hvis ønsket er et lavere CO2-udslip.

Skrot ikke biler før tid

Men så simpelt hænger tingene ikke sammen ifølge et notat, som LODO Sustainability Consultancy har udarbejdet for brancheorganisationen Dansk Autogenbrug.

Her sammenlignes klimapåvirkningen fra konventionelle benzin- og dieseldrevne mellemklassebiler med den fra tilsvarende elbiler, når hele bilens livscyklus tages i betragtning.

"I hele bilens levetid er elbiler utvivlsomt mere klimavenlige end benzin- og dieselbiler, men det retfærdiggør ikke, at man skrotter eksisterende konventionelle biler, der er i brug, før tid. På grund af materialeudvinding, energitung materialeforarbejdning og fremstillingsprocesserne i forbindelse med batteriproduktionen er elbiler nemlig mindre klimavenlige at producere end konventionelle biler," forklarer Louise Laumann Kjær, der er konsulent med speciale i bæredygtighed hos LODO Sustainability Consultancy.