Nye tal: 7 ud af 10 danske ture i plugin-hybrider køres på el

"Når tallet er så højt, viser det, at man faktisk får en klimagevinst for den delvise afgiftsfritagelse, som de her bilister får. Samtidig noterer jeg mig, at undersøgelsen i lighed med andre undersøgelser – blandt andet også fra AutoBranchen Danmark – viser, at plugin- hybriderne med god ret kan ses som en investering i at vænne folk til at køre på el, og at mange næste gang vil købe en ren elbil," siger Gitte Seeberg, der er direktør i Autobranchen Danmark.

Kører i snit 56 km om dagen

Undersøgelsen er besvaret af 378 af Nielsen Car Groups kunder med en plugin-hybrid og et gennemsnitligt dagligt kørselsbehov på 56 km. Det er samme afstand, som Danmarks mest solgte bil sidste år, Ford Kuga Plugin-hybrid, er opgivet til at kunne køre på el, inden benzinmotoren slår til.

Oplader dagligt og kun derhjemme

48 pct. angiver, at de oplader bilen en eller flere gange om dagen, og 25 pct. gør det fem til seks gange om ugen.

I langt de fleste tilfælde sker opladningen hjemme i indkørslen, og to ud af tre svarer, at de aldrig benytter en offentlig ladestander, mens fire ud af fem aldrig oplader bilen på arbejdspladsen.

"Svarene bekræfter jo det, vi hører fra vores kunder. Ejerne udnytter i høj grad muligheden for at lade op hjemme i indkørslen, når bilen holder stille. Når det er tilfældet, og når ens daglige kørselsbehov nogenlunde matcher den elektriske rækkevidde, kan en plug-in hybridbil være en god og mere miljøvenlig løsning. Men det er klart, at hvis man ikke får ladt bilen op, eller pendler langt på motorvej hver dag uden mulighed for at lade på arbejdspladsen, så bliver fordelene markant mindre – både for miljøet og for ens eget brændstofforbrug," siger Bjarne Nielsen.