Nye takster: Op til 20.000 kr. for at overtræde miljøregler

Miljøzoneportalen Green-Zones har undersøgt, i hvilke europæiske miljøzoner der udskrives de største bøder. Det er absolut relevant læsning, hvis du skal ud i Europa i bil eller lastbil.

På pladserne 10 og 9 over de største miljøzonebøder ligger Belgien med de to permanente Low Emission Zones (LEZ) i Antwerpen og Bruxelles. Her skal alle køretøjer, der ikke er indregistrerede i Belgien eller Holland, registreres på forhånd, inden de køres ind miljøzonerne, og desuden skal alle LEZ-reglerne overholdes.

Miljøbøde på over 15.000 kr. i Østrig

Køretøjerne skal også registreres, selvom de overholder de påkrævede EURO-normer. Ellers kan der udskrives bøder på mellem 1.100 og 2.600 kr.

I midterfeltet ligger zoner i Østrig og Storbritannien, hvor der bliver opkrævet bøder på over 15.000 kr., hvis reglerne ikke overholdes. Størrelsen retter sig efter køretøjets EURO-norm, type og vægt.