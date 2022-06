Nye fartgrænser: Så lidt skal der til, før kortet ryger

Ikke bare København

København er bare en af 16 danske kommuner, der som en del af en forsøgsordning har fået lov til at nedsætte hastighedsgrænsen. De 15 andre kommuner er: Aarhus, Aalborg, Frederiksberg, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Odense, Randers og Norddjurs.

Loven møder kritik fra FDM.

- For den enkelte betyder det selvfølgelig, at man skal være ekstra opmærksom på at overholde fartgrænsen - det skal man naturligvis altid - men når hastighedsgrænsen er så lav, at det føles unaturligt, så kræver det selvfølgelig ekstra årvågenhed ikke at køre for stærkt og dermed risikere at få en bøde eller det, der er værre, siger chefkonsulent Dennis Lange til TV2 Lorry.

Københavns Politi skal endnu godkende hastighedsnedsættelsen, før den kan implementeres. Sker det, vil den blive indført udefra og ind mod Indre København, og der kan begynde allerede i slutningen af 2022.