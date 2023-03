Her er 13 bilmærker, du skal holde øje med i 2023!

Geely-koncernen (Lynk & Co + Zeekr)

Geely-koncernen står blandt andet bag Volvo og Polestar, men de ejer en lang række andre mærker som Lynk & Co og Zeekr. Førstnævnte er allerede på markedet flere steder i Europa, og Zeekr lander på europæisk jord i 2023. Der er derfor god grund til at tro, at de to mærker bliver aktuelle på dansk jord.

Lynk & Co. har haft udmærket succes med SUV’en “Lynk & Co 01”. I tråd med Lynk & Co’s svenske rødder, bliver størstedelen af deres biler bygget på Volvo’s CMA-platform.

Zeekr har ingen svenske affiliationer og er et rendyrket kinesisk mærke. I løbet af mærkets særdeles korte levetid, har de formået at vække opsigt med bilen Zeekr 01, der allerede er indehaver af flere verdensrekorder for elbiler. Ydermere har Zeekr meldt ud, at Zeekr 01 får et batteri på 140 kWh, hvilket bør garantere en rækkevidde på 1.000 km!