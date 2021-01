Nybilsalget 2020: Fransk minibil blev den mest solgte herhjemme - elbiler slår rekord

Årets mest solgte bil er...

Med 6.553 indregistrerede eksemplarer er Peugeot 208 den bil, der solgte flest eksemplarer i 2020. Det er efterfulgt af Citroen C3, der solgte 6.141 eksemplarer. I top-10 går temaet med grønne biler, der fås i en opladelig variant, ofte igen.

Det er kun naturligt, for udover at have solgt flere elbiler end nogensinde i december, så er der ifølge De Danske Bilimportører også solgt tre gange så mange opladelige biler i 2020, som der er i 2019.