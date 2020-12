Usikkerhed om afgifter giver stort salg af grønne biler

Flere modeller at vælge imellem

Der er naturligvis en masse forskellige forklaringer og årsager til at salget af elbiler og plugin hybrider er gået op. Både set i et afgiftsmæssigt perspektiv og et anvendelighedsperspektiv.

Endnu en årsag er at finde i udbuddet af modeller, som er blevet meget bedre og bredere. Det betyder at eksempelvis elbiler ikke kun er forbeholdt de særligt velhavende, men at der nu findes modeller i mange flere prisklasser. Med andre ord, der er snart en elbil til alle og mange flere kan se mulighederne i at købe elbil fremfor almindelig bil.