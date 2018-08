Nybilsalg kogte over i sommervarmen

16.449 nye biler fik nummerplader på i Danmark i juli. Det er 8,2 pct mere end i juli 2017 (15.208), hvorved 2018 har kurs mod rekordsalget fra 2016.

Trods det store salg i juli, ligger det samlede 2018 salg dog fortsat 1,3 procent under 2017 salget i samme periode, så varmen skal holde på lidt endnu, hvis det skal blive til en ny rekord.

Det er fortsat SUV-bilerne, der kører i front på nybilsalget.

Mikrobilernes andel er faldet fra ca. 17 pct. sidste år til nu kun at udgøre 10 pct. i 2018. Minibilerne (VW Polo & co.) har i mange år været det mest solgte i Danmark med op imod en fjerdedel af totalsalget, og det er fortsat tilfældet.

De seneste måneder har SUV-modelerne dog overhalet indenom. De udgør nu 26,6 pct. af totalsalget.

Golf-klassen har oplevet en mindre fald i andelen af det samlede salg fra 18 til 20 pct., men de store biler i Passat-klassen har vundet et par procentpoint. De udgør nu knap 11 pct. for de første syv måneder af 2018.

”Nu hvor bilafgifterne er sat ned ad flere omgange de seneste par år, fortsætter tendensen med, at danskerne køber lidt større biler.

Flere har fået mulighed for at rykke et nummer op i bilstørrelse for de samme penge. Det betyder også, at flere går efter de mere rummelige biler, hvor der er plads til hele familien”, udtaler direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.