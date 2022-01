Ny undersøgelse: SÅ meget udleder plugin-hybrider i VIRKELIGHEDEN

Potentiale i at lade mere

Plugin-hybrider har to motortyper: En forbrændingsmotor og en elmotor, der i kombination med et opladeligt batteri giver mulighed for at køre 100 pct. på el. Typisk ligger den elektriske rækkevidde på mellem 25-50 km, hvorefter forbrændingsmotoren er nødt til at starte.

Herefter fortsætter bilen med en brændstoføkonomi, der kan være dårligere end en tilsvarende model med konventionel forbrændingsmotor.

Det er dog ikke sådan, at en højere vægt automatisk udløser et højere brændstofforbrug. I blandet kørsel vil man kunne opnå samme fordel i en plugin-hybrid med tomt batteri som i en almindelig, selvopladelig hybrid som for eksempel Toyota Yaris. Faktisk kan fordelen ved hybriddriften være større i en plugin-hybrid, fordi batteriet er tilsvarende større end i en almindelig hybrid – og hybridfordelene dermed også er tilsvarende større.

Undersøgelsen fra Cowi viser, at der er et potentiale i at få danske brugere af plugin-hybrider til at lade deres batterier oftere.