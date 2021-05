Ny undersøgelse: Så mange danskere vil skifte til elbil

Hver tredje dansker vil have en elbil

En undersøgelse, som YouGov har foretaget, konkluderer, at én af tre danskere vil købe en elbil, næste gang de vælger bil. Undersøgelsen er foretaget for biludlejningsfirmaet Avis, som vil bruge resultatet til bedre at tilrettelægge deres udvalg af biler, så det bedre imødekommer efterspørgslen.

“Det er en klar tendens, at flere interesserer sig for elbiler – det mærker vi i form af større efterspørgsel fra kunderne både online og hos vores lokale stationer. Samtidig er det tydeligt, at flere fortsat er usikre på, om en ren elbil dækker deres behov og kørselsmønstre. Helt konkret kommer det til udtryk i kunder, som henvender sig for at leje eller minilease en elbil i en kortere periode for at prøve det af, inden de træffer en endelig beslutning om at købe eller ej,” siger Andrew Smith, General Manager hos Avis Danmark.

Har man en finger på pulsen i det danske bilmarked, så kommer undersøgelsens resultat ikke som nogen overraskelse. Det er nemlig ikke mange måneder siden, at De Danske Bilimportører frigav en statistik, der viste en lignende tendens: I april måned var omkring 25% af alle nye biler solgte også opladelige. Helt præcist var der i blandt de 25% omkring 1.000 nye elbilsejere og 2.800 nyebagte ejere af plugin-hybrider.