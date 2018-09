Ny Toyota Corolla har allerede fået vokseværk

Når Toyota genintroducerer modelnavnet Corolla i Danmark næste år, sker det i forbindelse med introduktionen af en helt ny generation. Den helt nye generation byder på et mere skarpt design.

Netop stationcaren, der får tilnavnet Touring Sports, er udviklet og bygget i Europa med sigte på det europæiske marked.

Den helt nye Corolla skal bygges på den nye GA-C-platform baseret på Toyota’s TNGA-filosofi, der handler om at bygge endnu bedre biler på både smartere og mere økonomisk vis. Det betyder bl.a., at den nye generation Corolla får et lavere tyngdepunkt end den nuværende Auris, der unægtelig vil forbedre køreegenskaberne.

To forskellige hybridmotorer i ny Corolla

I den nye Toyota Corolla stationcar er det muligt at vælge mellem to forskellige hybridmotorer i form af enten en 1,8-liters med 122 hestekræfter eller en 2-liters med hele 180 hestekræfter. Begge motorer rummer den nyeste hybridteknologi, der er kendt fra bl.a. Toyota Prius og Toyota C-HR Hybrid.

I dag vælger næsten ni ud af ti danskere Toyota-kunder. Men er man mere til en ren benzin, vil det i den nye generation fortsat være muligt at vælge en 1.2-liters turbobenzinmotor med 116 hestekræfter.