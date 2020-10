Ny rapport: Vigtigt sikkerhedudstyr i biler forvirrer forbrugere

”Vores undersøgelse, der også omfatter danske bilejere, viser, at mange ikke ved, hvilke assistentsystemer deres bil har. Det største problem er dog, at mange tror, at de ved, hvordan systemerne virker, uden at kende deres begrænsninger. I værste fald kan det føre til uheld. Derfor venter der en opgave for bilproducenterne og -forhandlerne, der skal blive bedre til at informere om assistentsystemerne. Men som bilejer har man selvfølgelig også selv et ansvar for at sætte sig ind i sin nye bils egenskaber. Det er et spørgsmål om sikkerhed,” siger Lone Otto.

Vil gå til EU og bilproducenter

De europæiske bilklubbers paraplyorganisation FIA Region 1 vil nu bruge rapporten til overfor både EU og bilproducenter at sikre udviklingen af bedre og mere ens standarder for assistentsystemer og samtidig øge forbrugernes kendskab til de vigtige systemer til gavn for trafiksikkerheden.