Ny Porsche Cayenne kører over 30 km/l

Mens forbrændingsmotorens ydelse er forøget moderat med 7 hk i forhold til forgængermodellen til nu 340 hk, så har elmotoren med sine 136 hk nu over 43% mere effekt Tilsammen giver det en systemydelse på 462 hk.

Allerede lige over tomgangsomdrejningerne er det maksimale drejningsmoment på 700 Nm til stede, hvilket bygger på samme princip som hyperbilen 918 Spyder. Den sørger for, at elmotoren kan anvendes til et ekstra boost af ydelse i alle køreindstillinger fra den standardmonterede Sport Chrono-pakke.

Dermed er det maksimale systemdrejningsmoment til rådighed med det samme, når man træder på speederen. Boost-momentet kan afhængigt af kørselssituationen og af førerens ønskede ydelse kaldes frem kontinuerligt i hele omdrejningsområdet.

Kører du ”Sport” bliver batteriet ladet op til det niveau, som er tilstrækkeligt til at kunne anvende boost-funktionen igen. I indstillingen Sport Plus bliver batteriet ladet fuldt op igen hurtigst muligt. I de øvrige indstillinger understøttes en så effektiv kørsel som muligt.