Ny P-regel træder i kraft på søndag - undgå at få en p-afgift

Nemt at undgå

Fra på søndag den 1 maj skal du være varsom med at placere bilens hjul i rabatten, når du parkerer. Det kan nemlig udløse en parkeringsafgift, hvis du parkerer delvist i rabatten, fx i et villakvarter.

Det skriver FDM.

"Det har længe som udgangspunkt været forbudt at standse eller parkere helt eller delvist på fortov i byerne. Det forbud gælder fra og med første maj nu også i skillerabatten. Det er vigtigt at have den nye regel in mente, hvis du vil undgå en parkeringsafgift," advarer Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.