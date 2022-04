Ny ordning: Book en elbil og få den leveret når du stiger af toget

I har været i Aarhus i to år, men arbejder først nu sammen med DSB?

“Når store virksomheder som DSB indlemmer os i deres tilbud til danske pendlere så giver det os troen på at hele Danmark - og Europa for den sags skyld - kan blive bundet sammen med toge, busser og delebiler. DSB vil gerne tilbyde sine kunder et grønt end-to-end tilbud, og har jo nok skulle se os lidt an, hvilket er helt fair.”

Er Danmark reelt en europæisk frontrunner i grønne løsninger?

“Historisk har vi understøttet cykelkultur og vindenergi, og har været med til at sætte en international standard for grøn mobilitet. I dag er hele 12 pct. af arealet i de store danske byer optaget af parkerede biler — for at nå vores klimamål bør el-delebiler derfor i langt højere grad integreres i vores urbane transportløsninger.”