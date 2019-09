Ny onlinetjeneste vil gøre det nemt og billigt at sælge en brugt bil

Kan alle sælge en bil på den måde - også uden at vide noget om biler?

"I meget høj grad! At sælge sin bil via Solgt.com kræver intet forudgående kendskab til biler. Servicen eliminerer også den frygt, som nogle forbrugere kan have i mødet med forhandleren. Ofte er det nemlig sådan, at bilforhandler har alle kort på hånden i form af indgående kendskab til brugtvognspriser. Men Solgt.com sikrer en fair og transparent prissætning, som forbrugeren kan have tillid til."

Hvor stor betydning har convenience for tjenesten?

"Convenience er hele omdrejningspunktet for Solgt.com. Mange forbrugere orker nemlig ikke at sælge deres bil, eksempelvis til en privat køber, for det kræver et utal af fremvisninger, prisforhandlinger og en hel del papirarbejde."