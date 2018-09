Mercedes-Benz GLE: Her er den nye model

Intelligent undervogn

Den opdaterede luftundervogn får selskab af, hvis det bestilles som ekstraudstyr, E-Active Body Control, som ifølge Mercedes er det eneste system på markedet, der kan justere hvert enkelt hjul individuelt.

Det giver blandt andet muligheden for at mindske krængning i sving. Faktisk skal systemet efter sigende kunne sørge for, at den store SUV læner sig ind i svinget, som en motorcykel.