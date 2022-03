Ny lov smider dieselbiler ud af byen

Ny lov rammer dieselbiler i 2023

En ny lov, der blev vedtaget tirsdag, giver de fem største kommuner (Aarhus, Aalborg, Frederiksberg, København og Odense) mulighed for at stille krav til ældre dieselpersonbiler, ligesom vi kender det fra varebiler. Helt konkret kan de fremover kræve, at bilen er udstyret med et partikelfilter.

Det skriver FDM.

Loven omfatter dieselbiler med den såkaldte Euronorm 4 eller ældre - det vil som regel sige dieselpersonbiler fra 2009 eller ældre. Hvis bilerne får eftermonteret et partikelfilter, må de stadig køre ind i byen efter den nye lov. Overskrides reglerne, straffes det med bøde.

Loven træder i kraft 1. april. Derefter kan kommunalbestyrelserne i de fem kommuner vælge, om de vil lade dieselpersonbiler omfatte af loven. Gør de det, skal der gå ni måneder, før reglerne kan træde i kraft lokalt.

Der er lagt op til, at der kan søges dispensation i særlige tilfælde

Læs også: Lortebil-ejer på skrækkeligt besøg i København: "Jeg og min Saab kommer der aldrig mere"