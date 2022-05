Ny lov kan give sommer-bøvl for motorcyklister

Udsigt til vilkårlige standsninger

Med andre ord kan motorcykelfolket se frem til vilkårlige standsninger, når de er på tur i sommer.

Er motorcyklen i orden, kan det går forholdsvis hurtigt. Processen i vejsiden er den samme, som hvis det foregik i en synshal, og synsinspektøren medbringer også det samme udstyr. Men vurderer synsinspektøren, at motorcyklen larmer for meget, bliver den indkaldt til et syn i en synshal.

Her kan støjen fra motorcyklen måles. Spørgsmål er så, hvor meget den rent faktisk må støje. På nye motorcykler fremgår det af motorcyklens data, og det står direkte på motorcyklen, men er motorcyklen modificeret, importeret brugt eller af ældre dato, kan det bliver en vanskelig opgave, som det påhviler ejeren at dokumenterer.

I sidste ende kan det betyde, at ejeren selv skal få foretaget en måling hos teknisk tjeneste eller en godkendt prøvningsinstans, men dem er der meget få af i Danmark.

