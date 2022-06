Ny lov: Fra 2035 bliver din nye bil en elbil

Hvad med de fattige?

"Jeg er til gengæld bekymret for, om vi kan skaffe nok grønne biler. Der er mangel på de sjældne metaller til batterier og dermed kan det skabe udfordringer for produktionen, når et helt kontinents bilpark skal ændres så markant,” siger Gitte Seeberg i en pressemeddelelse, i hvilken hun påpeger et andet problem:

”Det er afgørende for, at forbrugerne og virksomheder kan se sig selv i denne plan, at der er et fintmasket net med grøn strøm og brint til bilerne.

Jeg tror dog at det her forslag kommer til at give problemer med de mindre velstående dele af EU. I lande som Rumænien og Bulgarien vil der skulle meget store investeringer til, før man har et sådant netværk af ladestandere, og befolkningen reelt vil kunne få deres transportbehov dækket af en elbil”, siger Gitte Seeberg.